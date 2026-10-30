AC Milan : la direction accorde sa confiance à Ruben Amorim

Malgré les résultats irréguliers de l’AC Milan et la récente défaite face à Bologne, Ruben Amorim peut compter sur le soutien indéfectible de sa direction. Dans un long entretien accordé à La Gazzetta Dello Sport, Gerry Cardinale, propriétaire du club lombard et patron de RedBird, a tenu à mettre fin aux interrogations concernant l’avenir de l’entraîneur portugais. « J’ai pleinement confiance en lui. Dans la scène finale de Top Gun, mon film, Tom Cruise dit : "Je n’abandonne pas mon allier." Eh bien, moi, je n’abandonne pas Ruben », a-t-il déclaré, avant d’insister : « Il n’est absolument pas en danger. Je resterai à ses côtés. » Le dirigeant américain assure ne pas vouloir reproduire les erreurs du passé en multipliant les changements d’entraîneur. « Amorim, c’est moi qui l’ai choisi. Si j’avais fait une erreur, je l’admettrais, mais je ne pense pas m’être trompé », a-t-il ajouté, convaincu que le technicien est l’homme idéal pour ramener les Rossoneri au sommet.

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Gerry Cardinale a également expliqué pourquoi il avait personnellement choisi Ruben Amorim, malgré son expérience compliquée à Manchester United. « Il a beaucoup appris de ce qui s’est passé à Manchester United et je l’ai recruté parce qu’il m’a expliqué les erreurs qu’il avait commises là-bas », a confié le propriétaire milanais. Séduit par son leadership, ses méthodes et sa philosophie de jeu particulièrement intense, surnommée « Amorim Ball », Cardinale estime que le Portugais a déjà transformé l’environnement du club. « À Milanello, on respire une atmosphère différente de celle des quatre dernières années. C’est grâce à lui », a-t-il assuré. Le dirigeant apprécie notamment l’implication des joueurs et la cohésion du vestiaire, tout en reconnaissant que l’équipe doit encore progresser. Alors que le derby face à l’Inter approche, Cardinale refuse donc toute remise en question de son entraîneur et entend lui laisser le temps nécessaire pour construire une équipe capable de remporter le Scudetto.