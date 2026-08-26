Tout est bouclé pour le retour de Moussa Diaby au Bayer Leverkusen !

Le retour de Moussa Diaby au Bayer Leverkusen se précise très sérieusement. Après plusieurs semaines d’incertitude autour de l’avenir de l’international français, le dossier semble désormais toucher à sa fin. Comme nous vous le révélions, l’Inter Milan s’était positionné concrètement sur le joueur d’Al-Ittihad après avoir déjà manifesté son intérêt lors du dernier mercato hivernal. Le club italien avait même transmis une première proposition estimée à 20 millions d’euros pour tenter de récupérer l’ancien ailier du Bayer. Une offre qui n’avait toutefois pas suffi à convaincre la formation saoudienne, désireuse de conserver un élément important de son effectif ou, à défaut, de récupérer une indemnité plus conséquente. Dans ce dossier, Leverkusen était également passé à l’action avec une proposition équivalente à celle de l’Inter, preuve de l’intérêt très concret du club allemand pour celui qui avait marqué les esprits durant son premier passage (172 matchs, 49 buts) sur les bords du Rhin.

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La situation de Moussa Diaby avait pourtant connu un autre rebondissement ces dernières semaines. L’international français avait trouvé un accord avec Sunderland pour rejoindre la formation anglaise cet été, mais cette piste s’est finalement refermée pour des raisons administratives. Son passage en Saudi Pro League et son faible nombre d’apparitions récentes avec l’Equipe de France ne lui permettaient pas d’obtenir les points nécessaires à la délivrance du permis de travail britannique, le fameux GBE. Il fallait atteindre un minimum de 15 points pour pouvoir évoluer en Angleterre et le joueur n’était pas en mesure de remplir les critères requis. De quoi relancer totalement son avenir alors qu’il avait repris l’entraînement avec Al-Ittihad depuis plusieurs jours. Après avoir repoussé les premières propositions venues d’Europe, Al-Ittihad a finalement accepté de revoir sa position et de laisser partir Diaby.

Accord trouvé entre les parties

Selon les informations de kicker et Fabrizio Romano, que nous sommes en mesure de vous confirmer, tout est désormais bouclé pour le retour de Moussa Diaby au Bayer Leverkusen. Les deux clubs ont trouvé un accord verbal pour le transfert de l’international français et les dernières formalités sont actuellement en cours. Les échanges de documents ont débuté, signe que l’opération est désormais entrée dans sa phase finale. Leverkusen va récupérer un joueur qu’il connaît parfaitement et qui avait laissé une empreinte importante lors de son premier passage au club. Après avoir vu son arrivée à Sunderland échouer puis les discussions avec l’Inter et d’autres prétendants ne pas aboutir, Moussa Diaby va finalement retrouver un environnement qu’il connaît et un championnat où il avait déjà démontré toute l’étendue de ses qualités.

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Ce retour en Allemagne constitue ainsi un nouveau chapitre particulièrement attendu dans la carrière de Moussa Diaby. Le Français avait explosé sous les couleurs du Bayer Leverkusen avant de rejoindre Aston Villa à l’été 2023, puis de poursuivre son parcours en Arabie saoudite avec Al-Ittihad. Quelques années plus tard, le voilà donc sur le point de retrouver le club qui l’avait véritablement installé parmi les joueurs offensifs les plus suivis du football européen et qui lui avait ouvert les portes de l’Equipe de France. Le Bayer s’offre ainsi un renfort immédiatement opérationnel et mise sur un élément dont les qualités sont déjà parfaitement identifiées par son staff et ses dirigeants.