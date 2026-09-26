Belgique : Mika Godts, un réveil XXL après des débuts contrastés au PSG

Mika Godts a frappé un grand coup vendredi soir à Rome. Titulaire avec la Belgique face à l’Italie pour la première journée de Ligue des Nations, l’ailier du Paris Saint-Germain a livré une prestation XXL dans la victoire des Diables Rouges (2-0). Pour sa troisième sélection et son premier match officiel avec sa sélection, le Belge a surtout marqué les esprits en ouvrant le score à la 20e minute. Servi par Kevin de Bruyne, Godts s’est infiltré dans la surface avant de faire parler sa qualité technique pour éliminer deux défenseurs italiens et tromper Gianluigi Donnarumma. Un premier but en sélection qui est venu récompenser une prestation offensive pleine de percussion.

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Au-delà de son but, Godts a été l’un des grands artisans de la domination belge en première période. Très actif sur son côté gauche, le joueur de 21 ans a multiplié les courses, les dribbles et les prises d’initiative, profitant notamment de la liberté accordée par Mark van Bommel. «En attaque, il m’a juste dit de faire mes dribbles, et de continuer même si ça ne passait pas», a expliqué le Parisien après la rencontre. Une confiance dont il a pleinement profité, alors que le sélectionneur belge lui avait demandé de persévérer dans ses initiatives. Pour la presse belge, Godts a ainsi été l’un des grands gagnants de cette soirée et a parfaitement saisi l’opportunité offerte par les absences de Jérémy Doku et Leandro Trossard.

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Godts frappe un grand coup

Cette performance contraste forcément avec ses premières semaines au PSG. Arrivé cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam, Godts connaît jusqu’ici une intégration progressive dans la capitale française. Il n’a pas encore été titularisé ni décisif avec le club parisien et doit principalement se contenter d’entrées en jeu. Lors de ses débuts en Ligue 1 contre Rennes, il avait toutefois participé à la réaction parisienne en seconde période, sans parvenir à éclipser Ferran Torres, auteur des deux buts du PSG. L’Équipe décrivait encore récemment une intégration « à petits pas », tout en soulignant que le Belge avait le profil recherché par le club.

Sa soirée italienne pourrait donc constituer un tournant symbolique pour le jeune Parisien. Alors que Rudi Garcia ne l’avait pas retenu pour la Coupe du Monde malgré sa belle saison avec l’Ajax, Godts a profité du changement de sélectionneur et de la confiance de Van Bommel pour rappeler ses qualités. «La Coupe du monde m’a donné une motivation supplémentaire», reconnaissait-il après la rencontre, tout en assurant ne pas vouloir envoyer de message particulier à son ancien sélectionneur. Désormais, son objectif sera de transposer cette confiance et cette liberté dans son quotidien parisien. Le PSG attend encore que son talent s’exprime pleinement sous le maillot du club : à Rome, Godts a en tout cas montré ce dont il était capable.