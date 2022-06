L'Olympique Lyonnais a tranché pour son nouvel actionnaire !

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais succombe à l'American Dream ! Alors que l'actionnaire historique Pathé et les Chinois d'IDG Capital ont témoigné leur envie de se désengager du club rhodanien, la recherche d'un nouvel actionnaire capable de reprendre ces parts (environ 20% chacun, soit 40%) s'avérait nécessaire. Très vite, l'Olympique Lyonnais a reçu des propositions émanent des États-Unis avec notamment l'Américain Foster Gillett en pole position.

Ancien dirigeant de Liverpool dont le père George était l'ancien propriétaire des Reds, Foster Gillett s'est néanmoins fait griller la politesse dans la dernière ligne droite. Ce matin, Bloomberg faisait état des ambitions de John Textor qui voulait investir 90 millions d'euros sur le mercato pour renforcer les septuples champions de France. Outsider dans le dossier, il a su présenter davantage de garanties aux dirigeants lyonnais.

John Textor a présenté plus de garanties

Ce lundi, RMC Sport explique que l'Olympique Lyonnais a pris sa décision et a favorisé la demande de John Textor pour le rachat des actions de Pathé et d'IDG. Le conseil d'administration prévu demain a été avancé à cet après-midi et témoigne d'une vraie avancée dans le dossier. Face aux garanties assez faibles de Foster Gillett, John Textor a su prendre le meilleur sur son adversaire et a présenté le meilleur des deux derniers dossiers encore en lice.

Acceptant de laisser la gouvernance à Jean-Michel Aulas contrairement à Foster Gillett, John Textor est particulièrement intéressé par l'aspect basket et les liens avec Tony Parker et la salle en projet. C'est donc un changement loin d'être brutal pour l'Olympique Lyonnais auquel on va assister puisque Jean-Michel Aulas restera mais disposera d'un budget mercato intéressant pour cet été. Une annonce pourrait arriver dans la soirée explique RMC Sport. Sauf retournement de situation et de nouvelles garanties apportées par Foster Gillett, c'est bien John Textor qui devrait entrer dans le capital des Gones.