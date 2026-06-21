Mercato : Liverpool insiste et augmente encore son offre pour Yan Diomandé !

Yan Diomandé continue d’animer le mercato européen. Révélation de la saison en Bundesliga avec le RB Leipzig, l’attaquant ivoirien de 19 ans est devenu l’un des joueurs les plus convoités du continent après un exercice exceptionnel conclu avec 13 buts et 10 passes décisives en 36 rencontres. Courtisé par plusieurs cadors, dont le PSG, le jeune talent a vu Liverpool prendre une longueur d’avance ces dernières semaines. Les Reds avaient même dégainé une première offre estimée à 100 millions d’euros pour tenter de convaincre le club allemand de lâcher sa pépite.

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Mais cette première offensive n’a pas fait vaciller les dirigeants de Leipzig. Convaincu que Yan Diomandé peut encore franchir un cap sous ses couleurs, le club allemand souhaite conserver son joyau au moins une saison supplémentaire. Une position qui tranche avec celle du principal intéressé. Selon plusieurs sources proches du dossier, l’international ivoirien privilégierait désormais un départ dès cet été afin de rejoindre un club capable de lui offrir un nouveau défi sportif au plus haut niveau européen.

Liverpool fait le forcing

Et Liverpool n’a visiblement aucune intention de lâcher l’affaire. Selon les informations de Sky Sport, les Reds préparent une nouvelle offre après le rejet de leur première proposition. Cette dernière va bien dépasser les 100 millions d’euros. Les dirigeants anglais travaillent actuellement sur une formule revue à la hausse afin de tenter de faire céder le RB Leipzig. Une preuve supplémentaire de l’importance accordée au dossier Diomandé à Anfield, où l’attaquant est considéré comme l’une des priorités absolues du mercato pour succéder à Mohamed Salah.

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Ces derniers jours, la formation allemande avait pourtant envoyé un message clair en affichant sa volonté de conserver son prodige. Mais face à l’insistance de Liverpool et au désir du joueur de franchir un nouveau cap dans sa carrière, le feuilleton est loin d’être terminé. D’autant que le PSG continue de surveiller attentivement la situation, prêt à intervenir si une opportunité venait à se présenter et si le joueur montre clairement une envie de rejoindre le double champion d’Europe en titre. Sky Sport ajoute que Leizpig semble disposer à lâcher son joueur si une offre d’environ 130 millions d’euros arrive sur la table. Une chose est sûre : Yan Diomandé n’a pas fini de faire parler de lui cet été.