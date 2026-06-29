Le Real Madrid en a ras-le-bol des divas du vestiaire

Mourinho, acte II. Cet été, le technicien portugais fait son grand retour au premier plan. Le Real Madrid a décidé de miser de nouveau sur lui pour diriger l’équipe fanion du club. Un choix critiqué par certains qui estiment que ses heures de gloire sont derrière lui. Mais le Special One compte bien mettre tout le monde d’accord et surtout aider la Casa Blanca à retrouver les sommets après une nouvelle année blanche. Pourtant, Florentino Pérez estimait avoir fait le bon choix en misant sur Xabi Alonso il y a un an. L’Espagnol, auteur d’un excellent travail au Bayer Leverkusen, arrivait avec l’étiquette d’un coach très prometteur.

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Mais la mayonnaise n’a pas pris. Pas avec tous. Vinicius Jr, Fede Valverde ou encore Rodrygo ont connu des difficultés avec l’ancien milieu de terrain, qui a été la cible de «comportements hostiles et inappropriés» et qui a vécu un enfer selon Marca. Il a été remplacé en janvier par Alvaro Arbeloa, qui a connu aussi des difficultés avec certains éléments dont Dani Ceballos, Raul Asencio, Dani Carvajal ou encore Kylian Mbappé, pour ne citer qu’eux. Pour ne rien arranger, le vestiaire merengue s’est transformé en véritable poudrière. Entre lutte d’influence entre certains cadres, jalousies, rancœurs ou concurrence, la tension est montée toute la saison.

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Le Real Madrid n’en peut plus des comportements de star

Puis, un cap a été franchi avec des actes de violence. Selon la presse espagnole, Antonio Rüdiger a giflé Alvaro Carreras, qui avait avoué qu’il y avait bien eu un incident. Ce n’était rien à côté des altercations verbales et a priori physiques entre Aurélien Tchouameni et Fede Valverde. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont tenté de calmer tout le monde sur la fin de la saison. Mais en coulisses, le club ibérique était et est toujours très remonté. Marca indique que les dirigeants n’ont pas du tout apprécié l’attitude de nombreux joueurs et le manque de respect dont ont été victimes Xabi Alonso, puis Alvaro Arbeloa. Ils ont notamment fait appel à Mourinho pour remettre de l’ordre sur le terrain mais surtout dans le vestiaire, où c’était le chaos.

Marca relaye également une déclaration du club après la signature du coach. « Voyons qui lève les bras maintenant ». Ce qui est une «allusion évidente au mécontentement constant qui régnait». Le Real Madrid compte donc sur l’entraîneur portugais pour recadrer les joueurs, notamment les stars qui n’ont pas eu une très bonne attitude voire même un comportement de diva à toujours se plaindre alors qu’elles n’étaient pas irréprochables. On peut citer pas mal de monde, dont Vini Jr et Valverde détestables avec Xabi Alonso, ou Mbappé, qui s’est mis à dos certains coéquipiers et Arbeloa lors de son voyage en Italie alors qu’il était blessé. Mourinho, qui est déjà en train d’échanger avec ses joueurs concernant la saison à venir mais aussi sur leurs cas personnels, veut rétablir l’ordre mais aussi faire en sorte que tout le monde renoue des liens après une année très tendue. Une mission taillée sur mesure pour lui.