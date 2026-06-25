CdM 2026 : l’Iran refuse de jouer le match des fiertés contre l’Égypte

L’Iran poursuit sa Coupe du Monde 2026 dans la douleur. En effet, malgré les nouveaux assouplissements de Donald Trump concernant les restrictions d’entrées sur le territoire états-unien, la sélection fait face à plusieurs problèmes. Le sélectionneur, Amir Ghalenoei, avait d’ailleurs exprimer son mécontentement par rapport au temps de préparation des joueurs avant les matchs. Désormais, c’est la rencontre Égypte-Iran, programmée ce samedi à 5h00 à Seattle, qui continue de faire du bruit.

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Le comité d’accueil de la ville américaine avait en effet choisi cette date pour le designer comme "le match des fiertés" et célébrer la communauté LGBTQ+. Seulement, dans les deux pays concernés par le match, les relations entre personnes du même sexe sont clairement interdites. Concrètement, aucune des deux sélections ne veut être associé à cette initiative. « L’Iran et l’Égypte sont deux pays musulmans partageant de profondes affinités culturelles et religieuses. Les points de vue exprimés par les deux fédérations reflètent les valeurs et les convictions partagées par les populations de ces deux pays. Notre position est qu’aucune cérémonie ni activité promotionnelle liée à ce mouvement ne doit avoir lieu à l’intérieur du stade ou dans le cadre de l’environnement du match » a d’ailleurs rapporté un porte-parole de la sélection iranienne au New York Times. La FIFA va devoir prendre une décision radicale.