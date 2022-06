Athletic : la promesse folle d'un candidat à la présidence

L'Athletic est en pleine période électorale. Et qui dit campagne, dit surtout promesses. Et l'un des candidats, Iñaki Arechabaleta, en a formulé deux belles aux supporters basques. Selon El Correo, il souhaiterait ramener dans ses valises un certain Marcelo Bielsa, ancien coach de l'écurie de Bilbao, aujourd'hui libre de tout contrat depuis la fin de l'aventure à Leeds.

Mais ce n'est pas tout. As explique qu'El Loco aurait d'ores et déjà demandé à l'intéressé de lui recruter Antoine Griezmann (31 ans), rien que ça ! Le technicien argentin voulait déjà l'attaquant français lorsqu'il officiait du côté de San Mamés. L'international tricolore, formé au Pays Basque, à la Real Sociedad, pourrait être éligible à un transfert vers l'Athletic. Seulement, son prix et sa situation (il est encore prêté pour un an à l'Atlético de Madrid par le FC Barcelone) posent question.