LdC, PSG : bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi avant la finale

Le Paris Saint-Germain retrouve le chemin de l’entraînement ce mardi après-midi après deux jours de repos accordés par le staff parisien avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, samedi. Une séance particulièrement attendue puisqu’elle doit permettre de faire le point sur l’état physique d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi à quelques jours de la grande finale européenne prévue samedi.

La suite après cette publicité

Touché au mollet lors du dernier match de la saison, Dembélé se montrerait rassurant en interne et devrait reprendre l’entraînement collectif ce mardi d’après RMC Sport. Même tendance pour Hakimi, qui récupère d’une lésion à la cuisse après plusieurs séances individualisées. Sauf retournement de situation, les deux joueurs sont attendus avec le groupe pour cette reprise décisive avant le départ des Parisiens pour Budapest vendredi matin.