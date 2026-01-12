West Ham : Lucas Paqueta pousse pour retourner à Flamengo

À 28 ans et après 23 buts inscrits et 15 passes décisives délivrées sous le maillot de West Ham, Lucas Paqueta va-t-il quitter l’Europe ? Après son transfert avorté à Manchester City en 2023 en raison de son affaire de paris sportifs, le milieu offensif brésilien souhaite quitter les Hammers trois ans et demi après avoir rallié Londres.

Le Guardian assure que Paqueta a demandé à ne pas jouer le match de FA Cup d’hier contre QPR (victoire 2-1 de son club) car il souhaite rentrer au pays et rejouer sous les couleurs de Flamengo, équipe qu’il avait quittée en 2019 pour signer à l’AC Milan. Aucun détail financier n’est évoqué, mais le journaliste Fabrizio Romano assure que le joueur s’est mis d’accord contractuellement avec la formation carioca.