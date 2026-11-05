L’ancien marseillais Amar Dedic arrêté par la police avec un arc et des flèches !

Une scène pour le moins insolite a provoqué un important déploiement policier dans le nord de l’Angleterre. Amar Dedić, ancien joueur du Benfica Lisbonne désormais sous les couleurs de Newcastle, s’est retrouvé au centre d’une intervention des forces de l’ordre après avoir été aperçu avec un arc et des flèches dans une zone rurale de Northumberland. Alertée par un témoin ayant signalé la présence de deux individus armés près d’un plan d’eau à Harlow Hill, la police a mobilisé au moins six véhicules, dont des unités d’intervention armées. Le défenseur bosnien de 24 ans et son accompagnateur ont finalement été interceptés à une dizaine de kilomètres du lieu du signalement.

La suite après cette publicité

L’équipement a été saisi et le joueur interrogé par les autorités. Selon la police de Northumberland, les deux hommes avaient effectivement tiré plusieurs flèches, sans que la cible ait été précisée. Les premières constatations ont toutefois permis d’établir que le matériel était destiné à un usage récréatif et qu’aucune menace ne pesait sur la population. L’enquête se poursuit, mais, selon le Daily Mail, Dedić ne devrait faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire de la part de Newcastle. Une mésaventure qui pourrait néanmoins lui servir de leçon, alors que les Magpies préparent leur prochain rendez-vous face à Fulham, samedi.