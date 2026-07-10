Juventus : Luciano Spalletti n’en peut plus de Jonathan David

Un an après son arrivée à la Juventus Turin, Jonathan David pourrait déjà plier bagage. L’international canadien sort d’une Coupe du Monde réussie à tous les niveaux : collectivement, les Canucks ont réalisé la meilleure performance de leur histoire en atteignant les 1/8es de finale (défaite 3-0 contre le Maroc), et individuellement, l’ex-Lillois a inscrit trois buts (triplé face au Qatar). De quoi faire grimper sa cote sur le marché ? La Juve l’espère car comme l’explique La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti n’a pas l’intention de conserver l’attaquant de 26 ans.

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Si David est convaincu de pouvoir réussir dès sa deuxième saison, le coach de la Juve souhaiterait s’orienter vers un autre type de profil d’attaquant. En plus de Randal Kolo Muani, sa priorité, et de la jeune recrue Jeff Ekhator, l’ancien sélectionneur italien voudrait un troisième numéro neuf (Openda va partir, certainement en prêt). Il aurait notamment reproché à David d’être «trop gentil» sur le terrain et de ne «pas se faire assez mal.» La relation entre les deux hommes a connu des hauts et des bas ces derniers mois, Spalletti n’hésitant pas à l’égratigner publiquement. Un bras de fer est lancé entre les deux hommes, indique le quotidien transalpin.