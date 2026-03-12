Menu Rechercher
Commenter 6
UEFA Europa League

OL : le coach du Celta rage sur l’arbitre

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Claudio Giráldez @Maxppp
Celta Vigo 1-1 Lyon

L’OL revient de Vigo avec un 1-1. Et ce, grâce à un but d’Endrick en toute fin de match, alors que le Celta a joué à dix pendant plus d’une demi-heure suite à l’expulsion de Borja Iglesias. Après le match, l’entraîneur de la formation galicienne a pesté contre l’arbitrage devant les caméras de Movistar.

La suite après cette publicité

« Dommage d’encaisser à la 90e, l’équipe a fait un effort énorme contre une superbe équipe. L’OL a démontré son talent, on est encore vivant, en jouant une demi-heure en infériorité numérique. J’ai la sensation qu’on pourra faire quelque chose de positif au retour. L’expulsion c’est dommage. Mais on est vivant », a-t-il d’abord lancé, avant de tacler l’arbitre : « je voulais savoir pourquoi il l’a expulsé, mais l’explication n’a pas été convaincante. Il dit que ce n’est pas un deuxième jaune, et après quand Paulo est prêt pour entrer à la place de Borja, il change d’avis. C’est bizarre ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon
Celta Vigo

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
Celta Vigo Logo Celta de Vigo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier