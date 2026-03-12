OL : le coach du Celta rage sur l’arbitre

L’OL revient de Vigo avec un 1-1. Et ce, grâce à un but d’Endrick en toute fin de match, alors que le Celta a joué à dix pendant plus d’une demi-heure suite à l’expulsion de Borja Iglesias. Après le match, l’entraîneur de la formation galicienne a pesté contre l’arbitrage devant les caméras de Movistar.

« Dommage d’encaisser à la 90e, l’équipe a fait un effort énorme contre une superbe équipe. L’OL a démontré son talent, on est encore vivant, en jouant une demi-heure en infériorité numérique. J’ai la sensation qu’on pourra faire quelque chose de positif au retour. L’expulsion c’est dommage. Mais on est vivant », a-t-il d’abord lancé, avant de tacler l’arbitre : « je voulais savoir pourquoi il l’a expulsé, mais l’explication n’a pas été convaincante. Il dit que ce n’est pas un deuxième jaune, et après quand Paulo est prêt pour entrer à la place de Borja, il change d’avis. C’est bizarre ».