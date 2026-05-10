Envahissement de terrain, agressions sur joueurs…scènes de chaos lors du derby de Prague !

Il n’y a pas qu’à Bastia que ça a dégénéré ce samedi soir. En République Tchèque, ce qui aurait dû être une soirée de gloire s’est transformé en cauchemar. Alors que le Slavia Prague se dirigeait vers un titre de champion en dominant le Sparta 3-2 lors du derby de la capitale, des supporters locaux ont envahi la pelouse de la Fortuna Arena dans les dernières minutes du temps additionnel. Loin des scènes de liesse attendues, l’irruption a rapidement dégénéré en agressions ciblées, non seulement entre groupes de supporters, mais surtout à l’encontre des joueurs du club adverse.

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Trois joueurs du Sparta ont été directement pris à partie : Jakub Surovčík, Jakub Martinc et Matyáš Vojta. Le premier a été victime d’un acte d’une rare violence avec un fumigène écrasé sur la nuque. Sur les réseaux sociaux, l’intéressé n’a pas tardé à réagir en fustigeant l’attitude des supporters adverses : «qu’une personne vienne vers moi pendant le match, me menace en face et m’agresse est absolument inacceptable. Je vais engager une procédure judiciaire.» La soirée avait pourtant déjà donné des signes avant-coureurs. L’arbitre avait été contraint d’interrompre la rencontre dès la 9e minute, signe que la tension était palpable bien avant le coup de sifflet final.

Le titre du Slavia Prague remis en cause ?

Face à l’ampleur du scandale, le président du Slavia Prague, Jaroslav Tvrdík, a pris la parole pour présenter des excuses publiques après la rencontre : «Nous ne pouvons que nous excuser. Nous devons y réagir pour l’avenir afin de ne plus jamais reproduire de telles situations. C’est difficile. Trois ou quatre minutes nous séparaient des célébrations du titre ; je crois que les joueurs l’auraient mérité. Au lieu de cela, c’est probablement la plus grande honte que j’aie connue en onze ans au club. Je m’excuse auprès de tous les supporters normaux qui sont restés dans les tribunes, je m’excuse auprès de tous les spectateurs devant leurs écrans. C’est une honte, nous devons vivre avec.» Sur son compte personnel, il a également annoncé la fermeture immédiate de la tribune nord du stade tant que tous les auteurs de l’agression des joueurs de l’AC Sparta Prague et des attaques pyrotechniques contre le secteur des supporters visiteurs n’auront pas été identifiés et traduits devant les autorités judiciaires.

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Sur le plan sportif, les conséquences pourraient s’avérer lourdes. Malgré la victoire acquise sur le terrain, le Slavia Prague s’expose à une défaite sur tapis vert, ce qui remettrait en jeu un titre qui semblait pourtant acquis. Avec trois points en moins pour eux et trois de plus pour le Sparta, l’écart ne serait plus que de cinq points à trois journées de la fin. En laissant ses propres supporters envahir la pelouse, le club risque de se voir privé du championnat qu’ils croyaient célébrer. Une ironie cruelle qui pourrait servir de leçon dans un pays où les affrontements entre supporters sont souvent violents.