Arsenal : redevenu le tueur qu’il était au Sporting, Viktor Gyökeres terrifie l’Atlético de Madrid

Qu’elle semble loin désormais, l’époque où Viktor Gyökeres faisait douter toute l’Angleterre après son arrivée pour environ 65 millions d’euros. Longtemps critiqué pour un début de saison en demi-teinte malgré quelques réalisations importantes comme contre son doublé contre les Colchoneros en phase de ligue de C1 (4-0), le Suédois a peu à peu fait taire les sceptiques, jusqu’à totalement renverser la perception autour de lui ces derniers temps. « Je pense que le plus grand défi est de s’adapter : une nouvelle routine, un nouveau pays. Il faut s’y adapter rapidement et être prêt à relever tous les défis », a expliqué le joueur en conférence de presse ce lundi. L’absence de Kai Havertz, une nouvelle fois blessé, lui a offert davantage de responsabilités, et il les a saisies avec autorité. Désormais pleinement intégré au système de Mikel Arteta, Gyökeres est en train de devenir l’arme offensive majeure d’Arsenal au moment le plus crucial de la saison.

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Le déclic s’est confirmé sur la scène européenne. Au Metropolitano, lors des demi-finales aller de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid (1-1), l’attaquant suédois a inscrit un but capital sur penalty, qu’il avait lui-même provoqué après un duel remporté face à Hancko. Un moment fort, symbole de son impact croissant dans les grands rendez-vous : ce qui lui fait 5 buts en C1 cette saison. Cette montée en puissance s’est prolongée ce week-end en Premier League, où il a livré une prestation stratosphérique face à Fulham (3-0), inscrivant un doublé et délivrant une passe décisive pour Bukayo Saka dès la première période. Omniprésent, juste dans ses combinaisons et impliqué dans tous les bons coups, il a affiché un visage parfaitement en adéquation avec les exigences du jeu d’Arteta. Présent en conférence de presse ce lundi, l’attaquant de 27 a avoué avoir été piqué dans son orgueil après avoir été mis sur le banc contre City : « bien sûr, on a toujours envie de jouer, surtout les matchs importants. Personnellement, j’essaie de ne pas trop y penser. On veut se prouver à soi-même qu’on en est capable. Je pense que lorsque je marque et que nous gagnons des matchs, c’est une satisfaction et un sentiment formidable ».

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Un record battu pour Viktor Gyökeres

En effet, les chiffres viennent appuyer sa bonne forme. Avec désormais 21 buts toutes compétitions confondues et 3 passes décisives, Gyökeres est le meilleur buteur des Gunners cette saison. Il devient même le premier joueur à atteindre les 21 buts pour sa première saison à Arsenal depuis Alexis Sanchez en 2014-2015 (25 réalisations à l’époque). Certes encore loin de ses standards stratosphériques de la saison passée au Sporting CP (54 buts et 12 passes décisives), le Suédois monte clairement en régime au moment décisif. Pour la première fois avec Arsenal, il a été impliqué sur trois buts dans un même match, et il n’avait plus combiné but et passe décisive en première période en championnat depuis septembre 2023 avec le Sporting contre Farense.

Cette dynamique individuelle s’inscrit dans une course collective haletante. Arsenal, secoué il y a un mois par deux défaites consécutives contre Bournemouth et Manchester City, est passé d’une avance de neuf points à une lutte acharnée pour le titre. Désormais de retour en tête, les Gunners restent sous la menace directe de City, qui dispose encore de deux matches en retard. Si les deux équipes remportent tous leurs matches, le titre pourrait se jouer à la différence de buts. Mais au sein du groupe londonien, la confiance est intacte. « Je pense que la performance comme le résultat étaient importants. On a très bien contrôlé le match », a déclaré Gyökeres au micro de Sky Sports, avant d’ajouter : « à ce stade, on doit gagner les matches qu’il reste et on a montré aujourd’hui qu’on pouvait produire une bonne prestation et prendre les trois points. On aborde toujours les matches en étant convaincus qu’on va bien jouer et se créer beaucoup d’occasions. Aujourd’hui (contre Fulham), on l’a fait et on s’est régalés. On n’a jamais cessé d’y croire et on ne va pas s’arrêter. On va continuer. Il reste encore beaucoup à jouer et maintenant, place au prochain. Ça a été une bonne semaine. On a obtenu de bons résultats. On est sur la bonne voie et on doit y rester ».

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L’enjeu est immense pour Arsenal, qui joue désormais sa saison sur deux tableaux. Éliminés des coupes nationales, les hommes d’Arteta n’ont plus que la Premier League et la Ligue des Champions pour espérer un exercice historique. Le rêve est immense : décrocher une première C1 dans l’histoire du club, mais aussi mettre fin à l’attente interminable d’un titre de champion d’Angleterre depuis 2004, après trois saisons consécutives terminées à la deuxième place… Avant cela, il faudra franchir l’obstacle Atlético lors du match retour à l’Emirates Stadium ce mardi, où Gyökeres sera, plus que les autres, très attendu. « Nous avons besoin de joueurs qui soient dans un état d’esprit positif et plein d’énergie en ce moment, et il en fait certainement partie. Il est en confiance, il marque aussi des buts très importants, et cela va être déterminant pour mardi », a souligné Arteta sur son attaquant au micro de la BBC. Plus que jamais, le Suédois apparaît comme l’un des visages des Gunners dans ce sprint final, celui qui peut faire basculer une saison… et définitivement mettre tout le monde d’accord.