Médiapro lorgne du côté de Canal+ pour se renforcer

Si la journaliste de beIN Sports Anne Laure Bonnet a été récemment approchée pour renforcer Mediapro dans les prochaines semaines, le groupe média espagnol qui est le futur diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 continue de prospecter en vue de renforcer la future chaîne entièrement dédiée au football.

À en croire Le Parisien, le groupe média dirigé par Jaume Roures pourrait faire son marché du côté de Canal+. Si Franck Sauzée est déjà espéré, le quotidien national explique que Mediapro a jeté son dévolu sur Marina Lorenzo. La journaliste de la chaîne cryptée, en charge de la moto connaît bien le football pour avoir sévi sur J+1, l'émission sur la Ligue 1 diffusée il y a encore quelques mois sur C+. Le temps presse pour Mediapro qui espère toujours lancer sa chaîne de télévision dès le mois de juillet malgré la pandémie du Coronavirus et l'incertitude qui plane sur la reprise des championnats de L1 et de L2.