Chelsea : Al-Hilal concurrence Manchester City pour Pedro Neto

Annoncé proche de Manchester City ces dernières semaines, Pedro Neto pourrait finalement rebondir dans un club assez inattendu. En effet, Al-Hilal accélère pour le Portugais de 26 ans, mais le prix fixé par Chelsea pourrait encore faire capoter l’opération. Selon Fabrizio Romano, l’ailier portugais figure bien sur la short-list du club saoudien, qui étudie actuellement trois profils pour renforcer son secteur offensif.

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Reste que Chelsea n’entend pas brader son joueur, et c’est bien l’aspect financier qui pourrait déterminer l’issue du dossier. Al-Hilal devra donc se montrer prêt à répondre aux exigences londoniennes pour s’attacher les services de l’ailier des Blues. Toutefois, Xabi Alonso compte bel et bien sur lui, à l’image de son onze titulaire face à la Real Sociedad en match de préparation. Affaire à suivre…