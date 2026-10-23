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Le Barça a fait passer un message fort à Jules Koundé

Par Samuel Zemour
1 min.
Jules Koundé en compagnie de Karim Adeyemi @Maxppp
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Le FC Barcelone commence à s’interroger sur la situation de Jules Koundé. Selon les informations de Sport, Deco a déjeuné avec Jonathan Kebé, l’agent du défenseur français, afin d’échanger sur sa situation sportive et son évolution cette saison. En difficulté ces derniers mois et actuellement gêné physiquement, l’ancien Sévillan est très incertain pour le Clasico face au Real Madrid. Son entourage dément toutefois catégoriquement que son avenir ou une éventuelle vente aient été évoqués lors de cette rencontre, présentée comme un simple point de suivi.

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Pour autant, le Barça n’exclut pas d’étudier une offre importante pour son défenseur, mais ses dernières performances auraient suscité des interrogations en interne. D’après le quotidien catalan, la direction blaugrana pourrait donc se montrer à l’écoute si une proposition financière suffisamment conséquente venait à arriver. Cette éventualité ne signifie pas pour autant que le Barça souhaite activement se séparer de son joueur. En attendant, Koundé doit d’abord regagner sa place dans une équipe où la concurrence s’intensifie, d’autant plus après la prestation remarquée de Xavi Espart face au PSG.

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