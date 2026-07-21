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Malang Sarr débarque à Neom SC
1 min.
@Maxppp
Sorti d’une jolie saison avec le Racing Club de Lens, le défenseur central franco-sénégalais Malang Sarr (27 ans) était sur le départ. Le joueur formé à Nice et passé par Chelsea a finalement décidé de rallier l’Arabie saoudite et le club de Neom SC.
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مالانغ هنا 💙🤩#نادي_نيوم_الرياضي— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) July 21, 2026
Malang is here 🤩💙#NEOMSportsClub pic.twitter.com/fAYLiA8QPc
Au sein du club saoudien, il va retrouver plusieurs anciens de Ligue 1 avec Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma ou encore Nathan Zeze. Club ambitieux coaché par Christophe Galtier, Neom avait terminé huitième de Saudi Pro League lors de la dernière saison.
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