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Malang Sarr débarque à Neom SC

Par Aurélien Macedo
1 min.
Malang Sarr sous le maillot du RC Lens @Maxppp

Sorti d’une jolie saison avec le Racing Club de Lens, le défenseur central franco-sénégalais Malang Sarr (27 ans) était sur le départ. Le joueur formé à Nice et passé par Chelsea a finalement décidé de rallier l’Arabie saoudite et le club de Neom SC.

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Au sein du club saoudien, il va retrouver plusieurs anciens de Ligue 1 avec Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma ou encore Nathan Zeze. Club ambitieux coaché par Christophe Galtier, Neom avait terminé huitième de Saudi Pro League lors de la dernière saison.

Pub. le - MAJ le
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