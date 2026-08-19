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Officiel Ligue 2

Le crack malien Seydou Dembélé rejoint Reims

Par Jordan Pardon - Sasha Nahon
1 min.
Seydou Dembelé @Stade de Reims

Comme nous vous le révélions ces derniers jours en exclusivité, Seydou Dembélé rejoint le Stade de Reims en provenance de l’Académie JMG Bamako. Considéré comme l’un des plus grands talents du football malien et africain, le milieu offensif de 18 ans était notamment convoité par le FC Barcelone, Chelsea, Manchester United ou encore Fenerbahçe. Il intégrera d’abord le groupe Élite (Reims Révélation).

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«Le Stade de Reims est heureux d’annoncer l’arrivée de Seydou Dembélé, milieu de terrain de 18 ans, en provenance de l’Académie JMG Bamako. Le jeune international malien intègre le groupe Élite de Reims Révélations. Courtisé par plusieurs grandes écuries européennes, c’est finalement le Stade de Reims que le jeune Malien a choisi pour poursuivre son développement», indique le communiqué du club de Ligue 2.

Pub. le - MAJ le
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