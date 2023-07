Inter Miami : David Beckham avait senti le but de Lionel Messi

Dans la nuit de vendredi à samedi, La Pulga a tenu en éveil le monde entier. Alors qu’il effectuait ses grands débuts avec sa nouvelle équipe, l’Inter Miami, face à Cruz Azul, Lionel Messi a inscrit le but de la victoire au "buzzer" comme disent les Américains (2-1, 94e). Sous les yeux de LeBron James notamment, l’ancien du Paris Saint-Germain est rentré à la 55e minute pour faire parler son talent.

Déjà décisif, l’Argentin n’a pas surpris David Beckham, co-propriétaire de la franchise de MLS. L’ancienne gloire de Manchester United avoue avoir eu une intuition au moment où la faute sur le coup-franc a été sifflée. «Pour être honnête, dès que j’ai vu le coup franc accordé, je me suis dit que c’était comme ça que ça devait se terminer. Surtout quand on a des joueurs comme Leo (Messi) et Sergio (Busquets) sur le terrain, c’est ce qu’ils produisent. C’est très excitant ce soir pour nos supporters. Tous ces gens qui viennent ici pour voir Leo entrer sur le terrain, sans parler de ce qu’il a fait (…) C’est un rêve qui devient réalité pour tous ceux qui sont dans ce stade», raconte David Beckham, tout heureux. Le ton est donné. Prochain rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour la première de La Pulga à domicile, face à Atlanta.

