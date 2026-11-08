PSG - Troyes : Stéphane Dumont révèle ce que Luis Enrique lui a dit après le match
Malgré une nette domination du Paris Saint-Germain dans la possession du ballon, Troyes a livré une prestation convaincante sur la pelouse du Parc des Princes. Le promu a notamment affiché un visage intéressant après la pause, en se procurant plusieurs situations dangereuses. Le PSG, pourtant impressionnant face à Villarreal en Ligue des Champions (0-6), a finalement dû se contenter d’une courte victoire (1-0).
🗣️ « Il m’a juste félicité, il m’a dit qu’ils avaient beaucoup souffert. Rien que ça, c’est déjà plaisant. »
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À l’issue de la rencontre, Stéphane Dumont a révélé en conférence de presse les quelques mots échangés avec Luis Enrique. L’entraîneur parisien a tenu à féliciter son homologue troyen pour la prestation de son équipe, reconnaissant particulièrement les difficultés rencontrées par le PSG au cours de la partie. « Mon échange avec Luis Enrique après le match ? Il m’a juste félicité, il m’a dit qu’ils avaient beaucoup souffert. Rien que ça, c’est déjà plaisant », a expliqué le coach de 44 ans.
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