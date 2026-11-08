PSG - Troyes : Stéphane Dumont révèle ce que Luis Enrique lui a dit après le match

Malgré une nette domination du Paris Saint-Germain dans la possession du ballon, Troyes a livré une prestation convaincante sur la pelouse du Parc des Princes. Le promu a notamment affiché un visage intéressant après la pause, en se procurant plusieurs situations dangereuses. Le PSG, pourtant impressionnant face à Villarreal en Ligue des Champions (0-6), a finalement dû se contenter d’une courte victoire (1-0).

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Senny Mayulu mérite-t-il désormais une place de titulaire au PSG ? Oui, il doit être titulaire. Il mérite davantage de temps de jeu, mais pas encore une place de titulaire Non, il doit rester un joueur de rotation. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

À l’issue de la rencontre, Stéphane Dumont a révélé en conférence de presse les quelques mots échangés avec Luis Enrique. L’entraîneur parisien a tenu à féliciter son homologue troyen pour la prestation de son équipe, reconnaissant particulièrement les difficultés rencontrées par le PSG au cours de la partie. « Mon échange avec Luis Enrique après le match ? Il m’a juste félicité, il m’a dit qu’ils avaient beaucoup souffert. Rien que ça, c’est déjà plaisant », a expliqué le coach de 44 ans.