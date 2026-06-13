Le Paris FC avance bien pour une grande pépite belge à 25 M€

Alors que l’avenir d’Antoine Kombouaré est toujours incertain, cela n’empêche pas le Paris FC d’avancer dans son mercato estival. Onzième pour son retour dans l’Élite, le PFC ambitionne une possible qualification pour la Ligue Conference pour son deuxième exercice. Le club de la famille Arnault espère quatre ou cinq recrues, pour une enveloppe de 50 millions d’euros environ.

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Le Paris FC avance par ailleurs ses pions sur les jeunes joueurs. Selon plusieurs sources belges et néerlandaises, le club parisien a reçu cette semaine le jeune milieu de terrain du RSC Anderlecht, Nathan De Cat (17 ans), ainsi que son agent afin de leur présenter ses installations et son projet sportif. Considéré comme l’un des plus grands talents du football belge, De Cat sort d’une saison aboutie avec Anderlecht, où il s’est imposé comme un élément important malgré son jeune âge.

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Un joueur estimé à 25 M€

À seulement 17 ans, l’international belge (1 sélection) a déjà découvert l’environnement des Diables Rouges et attire l’attention de nombreux clubs européens. Son contrat arrivant à échéance en 2027, un départ semble désormais être l’option privilégiée par toutes les parties. Le Paris FC devra toutefois se montrer particulièrement convaincant pour remporter la bataille. Le RB Leipzig, le Borussia Dortmund et le VfB Stuttgart ont également manifesté leur intérêt pour la pépite belge.

Malgré cette concurrence féroce de clubs qualifiés en Ligue des Champions, le Paris FC espère séduire le joueur grâce à la perspective d’un temps de jeu important dans l’élite française. De Cat, qui fêtera ses 18 ans le 19 juillet prochain, privilégierait avant tout un projet lui permettant de poursuivre sa progression. Anderlecht, de son côté, espère récupérer au moins 25 millions d’euros dans l’opération, ce qui ferait de lui l’un des plus gros transferts de l’histoire récente du club bruxellois.