PSG : visite médicale programmée lundi pour Gianluigi Donnarumma

Plus les jours passent, plus Gianluigi Donnarumma (22 ans) se rapproche du Paris Saint-Germain. Le portier de la Squadra Azzura, titulaire lors deux des matchs de l’Italie dans cet Euro, devrait passer sa visite médicale lundi prochain afin de s’engager avec le club de la capitale française d’après Fabrizio Romano.

Comme annoncé depuis plusieurs jours, le gardien de l’AC Milan passera ses examens en Italie pour pouvoir rester proche du groupe emmené par Roberto Mancini et qui s’est qualifié hier soir pour les huitièmes de finale en battant largement la Suisse à Rome (3-0). Donnarumma est tout proche de s’engager avec le PSG et le journaliste de Sky Italia ajoute même que tout est bouclé et que Donnarumma s’engagera avec Paris jusqu’en 2026, signant donc un contrat de 5 ans.

Gianluigi Donnarumma will undergo his medical as new Paris Saint-Germain player on Monday morning [and NOT tomorrow] in Florence with PSG staff in Italy’s national team camp. Here we go confirmed. 🔵🔴 #PSG



Contract until June 2026. It’s a done deal.