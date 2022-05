Le PSG pourrait conserver Mauricio Pochettino pour recruter Pep Guardiola !

La suite après cette publicité

Lorsqu’il a terminé sa dernière conférence de presse de la saison, après la victoire face à Metz (5-0), Mauricio Pochettino a salué les journalistes en leur lançant : « j’espère vous revoir la saison prochaine ». Une petite phrase qui en a fait sourire quelques-uns tant la cote d’amour de l’Argentin à Paris est au plus bas.

D’ailleurs, même après le limogeage express de Leonardo, personne ne voyait comment Pochettino allait rester sur son trône. Hier, le nom du technicien portugais du Sporting CP, Ruben Amorim, était même annoncé comme le choix numéro 1 du futur directeur sportif parisien, Luis Campos. Cependant, l’avenir parisien de Pochettino et de son staff pourrait finalement ne pas être condamné.

Le rêve Guardiola

Hier encore, Kylian Mbappé confiait qu’il s’entendait très bien avec son entraîneur. « La seule garantie que j’ai c’est qu’il a un contrat jusqu’en 2023. J’ai une super relation avec lui. C’est le club qui décidera. Mais moi, je m’entends très bien avec lui » Le numéro 7 du PSG a-t-il demandé à conserver son coach ? Personne ne le sait, mais L’Équipe révèle que conserver Pochettino malgré les critiques pourrait être une tactique à moyen terme.

En effet, le rêve des décideurs du PSG reste d’attirer dans leur filet Pep Guardiola. Or le contrat de l’Espagnol avec Manchester City s’achève en 2023. L’idée serait donc d’attendre un an avant de tenter une offensive. De plus, cela permettrait au club d’économiser les 15 M€ correspondant aux indemnités de licenciement de Pochettino et de son staff. Le scénario peut paraitre osé mais une chose est sûre : tout reste ouvert d’autant que le journal explique que le nom de Thiago Motta reste également une alternative en cas de départ de Pochettino.