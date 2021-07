PSG : un dernier match amical au programme

On connaît le dernier adversaire du Paris Saint-Germain en match amical avant le Trophée des Champions. Après deux rencontres contre des équipes de National (Le Mans et Chambly) et deux autres prévues à Orléans contre Augsbourg (21 juillet, 19h) et le Genoa (24 juillet, 19h), les hommes de Mauricio Pochettino devraient affronter le FC Séville le 27 juillet à 20 heures selon les informations de beIN Sports.

La suite après cette publicité

Le lieu de la rencontre n'a pas encore été communiqué. Ce sera le dernier déplacement des Parisiens avant de s'envoler pour Tel-Aviv et affronter le LOSC pour son premier match officiel de la saison et potentiellement son premier trophée.