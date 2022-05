Les 10 joueurs que veut mettre à la porte le PSG

Du boulot. C'est ce qui attend Luis Campos et Antero Henrique, qui va travailler avec le nouveau directeur sportif portugais. Une fois que le départ de Leonardo aura été annoncé - celui de Mauricio Pochettino semble en revanche de moins en moins certain - le nouveau duo décideur du club de la capitale va pouvoir s'attacher à la construction de l'effectif pour la saison à venir.

Le dossier le plus tendu a été bouclé, avec l'avenir de Kylian Mbappé qui a été scellé en faveur des Parisiens. Dans l'attente d'autres éventuelles recrues, à l'image d'Aurélien Tchouaméni dont nous vous avons dévoilé des informations à de nombreuses reprises sur Foot Mercato, il faut régler les départs. Et comme l'indique Le Parisien, une dizaine de joueurs sont priés de se trouver un nouveau point de chute.

Du beau monde dehors

On retrouve dans cette liste le portier Sergio Rico, qui n'a pas sa place dans l'équipe, ainsi que des indésirables notoires comme Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Julian Draxler ou Mauro Icardi. D'autres noms sont peut-être un peu plus surprenants compte tenu de leur apport plutôt honnête, à l'image de Danilo Pereira ou Leandro Paredes, mais les deux milieux de terrains sont considérés comme dispensables et poussés vers la porte.

Enfin, Idrissa Gueye, Abdou Diallo et Ander Herrera complètent cette liste de joueurs grâce à laquelle le champion de France en titre espère récolter un joli petit pactole. Mais comme ce fut souvent le cas par le passé, les salaires généralement assez élevés des indésirables parisiens compliquent souvent les départs et refroidissent les clubs intéressés...