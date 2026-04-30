Nantes piste aussi Stéphane Gili

Mal engagé dans la lutte pour son maintien, le FC Nantes s’active en coulisses pour trouver l’entraîneur qui dirigera son équipe la saison prochaine. Dernièrement, le nom d’Olivier Pantaloni revenait avec insistance. Mais selon nos informations, le futur ex-entraîneur de Lorient n’est pas le seul coach dans la short-list de la famille Kita.

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Nous sommes en mesure de vous annoncer que les Canaris ciblent également Stéphane Gili. Licencié cette saison par le Paris FC et remplacé par Antoine Kombouaré, le technicien de 52 ans possède un avantage. Si Nantes descend en L2, il pourrait compter sur l’expérience de Gili qui a promu le PFC en L1 l’été dernier.