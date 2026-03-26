Manchester City : Rodri ne ferme pas la porte au Real Madrid

Le Ballon d’Or 2024 est sorti du silence, et sa révélation pourrait bien faire chavirer les cœurs. Alors que la sélection espagnole est actuellement rassemblée pour ses prochains matchs amicaux, Rodri est au centre de l’attention. Le joueur de 29 ans, expérimenté à Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, continue de marquer les esprits. Par ailleurs, le Cityzen s’est fait interroger par Radioestadio Noche. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que son avenir pourrait bien basculer.

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« Il me reste un an de contrat. À un moment donné avec Manchester City, il faudra bien qu’on s’assoie et qu’on discute… Même si j’ai joué pour l’Atlético, le Real Madrid n’est pas une option fermée pour moi, on ne peut pas tourner le dos aux meilleurs clubs » a-t-il déclaré au média local, envoyant quelques messages cachés à l’Europe, dont un particulier à la formation d’Alvaro Arbeloa. Une façon de dire qu’aucune porte n’est fermée à partir de la saison prochaine, puisque son contrat avec les Skyblues court jusqu’en juin 2027.