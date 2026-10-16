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Ligue 1

Le Mans : possible année terminée pour Adil Bourabaa

Par Jordan Pardon
1 min.
Bourabaa @Maxppp

Révélation du début de saison de Ligue 1 avec Le Mans (3 buts, 2 passes décisives en 5 matchs), Adil Bourabaa ne foulera peut-être plus les pelouses d’ici la fin de l’année. Comme nous vous le révélions, le milieu de terrain de 21 ans souffre d’une blessure à la cheville qui le tiendra éloigné des terrains plusieurs semaines. En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur sarthois, Patrick Videira, ne s’est guère montré optimiste à ce sujet, laissant planer l’idée de ne plus voir son joueur sur les terrains pendant plusieurs mois.

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« Pour l’instant, elles ne sont pas rassurantes (les nouvelles), parce qu’il peut y avoir une intervention chirurgicale, il a été voir différents spécialistes de la cheville, on attend différents comptes-rendus pour pouvoir décider quelle est la meilleure chose pour Adil. C’est dur parce que c’est sa première grosse blessure, on essaie d’être très proche de lui, de lui donner beaucoup de forces, mais il se pose beaucoup de questions, c’est naturel. Mais je suis sûr que quand on retrouvera Adil, il sera à bloc et deux fois plus fort. Ça fait partie de l’apprentissage du footballeur. Si c’est difficile de le voir d’ici la fin de l’année ? Je ne suis pas médecin, mais c’est possible qu’on ne le revoie pas cette année, on en saura davantage la semaine prochaine. »

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