La violente sortie de Joan Laporta sur le PSG, la déclaration d'André Villas-Boas sur son avenir fait trembler l'OM

L'OL serein, Villas-Boas fait imploser l'OM

On commence cette revue de presse en France avec la Une du journal L'Équipe. Hier soir, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, L'Olympique Lyonnais a dominé les Girondins de Bordeaux (2-1). Une victoire acquise dans les derniers instants grâce à Léo Dubois, qui a tapé «dans le mille», comme l'écrit le quotidien. Un succès précieux qui permet aux Rhodaniens de reprendre provisoirement la tête du classement devant le PSG et Lille. De son côté, Le Progrès fait dans le jeu de jeu et écrit : «L'OL envoie Dubois et reprend la tête.» Si l'OL a souffert hier soir, le latéral droit français a sorti son équipe d'un mauvais pas. À Marseille, la déclaration d'André Villas-Boas sur son avenir met le feu aux poudres. Présent en conférence de presser hier après-midi, le Portugais a indiqué : «Je pense que oui, ça va être la fin. (…) Je ne pense pas qu'une prolongation soit possible. Au 29 janvier, je pense que c’est mort. Vu mes résultats, le chemin logique, c’est une séparation.» Une déclaration qui fait la Une de La Provence ce matin avec ce titre presque résigné : «C'est bientôt terminé.» Dans une mauvaise passe actuellement, le club phocéen devra réagir mais cette sortie risque de polluer les prochaines semaines sur la Canebière.

Joan Laporta recadre sèchement le PSG et Leonardo

On reste en France où le mercato du Paris Saint-Germain fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Alors que Leonardo, le directeur sportif du club, a admis publiquement son intérêt pour Lionel Messi, en fin de contrat à la fin de la saison, le candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a tenu à répondre au club de la capitale dans les pages intérieures de L'Équipe. Et l'ancien président du club recadre sèchement ses homologues parisiens : «Avec tout mon respect, je dois dire que le comportement du PSG ne m'a absolument pas plu. Ils ont manqué de respect au Barça. J'entends parfaitement qu'un joueur dise qu'il veut jouer avec Leo Messi. Mais qu'un représentant du club le dise, je trouve que c'est déplacé, cela montre leur manque d'expérience à ce niveau.» Mais pas de quoi refroidir les décideurs du PSG si on en croit les pages intérieures du Parisien qui rapporte que Lionel Messi est une «obsession» pour les dirigeants franciliens. «Depuis des semaines et encore plus en janvier 2021, le PSG multiplie les déclarations d’amour à l’adresse du sextuple Ballon d’or. Une stratégie concertée», indique le quotidien local. Un feuilleton parti pour durer.

Liverpool veut un défenseur, l'incertitude règne pour Harry Kane

En Angleterre, la fin du mercato pourrait être agitée du côté de Liverpool. En effet, The Times rapporte que «Jürgen Klopp veut un défenseur» pour pallier aux différentes blessures au sein de son effectif. Privés des défenseurs Virgil van Dijk, Joe Gomez et plus récemment de Joël Matip, les Reds sont totalement dépourvus dans ce secteur. Alors l'entraîneur allemand veut un renfort à ce poste mais sait que ce ne sera pas facile : «Les équipes ne vendraient pas des joueurs de ce calibre actuellement. Mais nous devons trouver le bon joueur, qui cadre avec notre situation financière.» Il reste peu de temps à Liverpool pour trouver la perle rare. Une autre blessure inquiète outre-Manche. Celle de Harry Kane, sorti à la mi-temps cette semaine face à Liverpool, justement. Le Daily Mirror écrit que c'est : «Harry la douleur.» Alors que Tottenham est lancé dans la course au titre, le capitaine pourrait aussi manquer les matches de qualification à la prochaine Coupe du Monde avec l'Angleterre et ça c'est un sacré coup dur pour les Three Lions. L'inquiétude monte aussi du côté du Daily Star qui estime que : «Tottenham et l'équipe nationale d'Angleterre sont en sueur. C'est la course contre la montre pour Kane», résume ainsi le tabloïd.