Premier League : Haaland et Manchester City renversent Crystal Palace, Liverpool atomise Bournemouth, Sterling porte Chelsea

Le début de saison 2022-2023 en Premier League n'en finit plus de surprendre. Lors du traditionnel multiplex du samedi après-midi, comptant pour la 4ème journée du championnat anglais, le trio de tête du classement de la saison passée était notamment de sortie sur les pelouses anglaises, alors que dans le même temps, le Everton de Frank Lampard est passé proche de sa première victoire de l'année à Brentford (1-1) et que Brighton a confirmé son excellent début de saison en battant Leeds (1-0). Manchester City, Liverpool et Chelsea ont eux certes tous gagné, mais ils ont surtout connu des scenarii également bien différents.

Premier triplé pour Haaland en Angleterre

Tout ne s'est pas passé comme prévu pour le champion d'Angleterre en titre à l'Etihad Stadium, mais Manchester City a fini par s'imposer face au Crystal Palace de Patrick Vieira (4-2). Dominateurs dans le jeu, les Cityzens d'Haaland, Mahrez et Foden, tous titulaires, ont eu énormément de mal à faire trembler les Eagles. Alors que Stones a malencontreusement poussé le ballon dans ses propres filets (4e), et qu'Andersen a catapulté une tête pour faire le break (21e), il aura fallu attendre la 39e minute pour voir City se montrer vraiment dangereux, par l'intermédiaire d'une tête de Foden.

Le discours de Pep Guardiola à la pause, probablement musclé, a eu le mérite de réveiller les Mancuniens. Les deux premiers tirs cadrés de la journée pour les Sky Blues, signés Silva (1-2, 53e) et Haaland sur une tête rageuse (2-2, 62e), auront permis à recoller au score. La suite appartient au Cyborg norvégien, qui a fait parler sa puissance et son aisance face aux buts pour signer son premier triplé au Royaume de Sa Majesté. Grâce à ce succès renversant, City prend provisoirement les commandes du championnat, à égalité avec Brighton et en attendant le derby londonien Arsenal-Fulham (18h30).

Liverpool sans pitié pour le promu

L'après-midi était beaucoup plus tranquille du côté d'Anfield Road, où Liverpool s'est amusé face à Bournemouth (9-0). Le grand bonhomme de la journée se nomme Firmino, impliqué sur cinq réalisations contre le proumu (2 buts, 3 passes décisives). L'attaquant brésilien a d'abord mis sur orbite Diaz, Elliott (son premier but en Premier League) et Alexander-Arnold, auteur d'une somptueuse frappe lointaine, avant d'y aller de soon doublé en renard des surfaces.

Entre temps, Van Dijk avait participé à la fête en marquant de la tête sur un corner botté par Robertson juste avant la mi-temps, alors que Firmino a aussi poussé le malheureux Mepham à tromper son propre gardien (malgré une position de hors-jeu de l'attaquant des Reds au départ). Carvalho a lui aussi inscrit son nom au tableau des buteurs, alors que le Colombien Diaz a inscrit un doublé pour parachever la balade des Reds. Liverpool, qui égale le record de la plus large victoire en PL, se reprend bien après sa défaite dans le derby d'Angleterre. Les Cherries confirment eux leurs difficultés dans l'élite.

Sterling lance son aventure à Chelsea

Enfin, l'équipe de Thomas Tuchel s'en est très bien sortie contre Leicester (2-1). Titulaire au coup d'envoi à Stamford Bridge, Gallagher a mis ses partenaires dans le pétrin en prenant deux jaunes en l'espace de 6 minutes (22e, 28e). En infériorité numérique, Chelsea a su faire la différence grâce aux premiers buts de Sterling, auteur d'un doublé devant son public (47e, 63e). Le score aurait pu être bien différent au coup de sifflet final.

L'ancien attaquant de Man City a touché le poteau juste après son premier but (51e), tout comme James avant la pause (43e). Mais les Londoniens peuvent aussi remercier leur gardien Mendy. Le Sénégalais, qui a dû s'incliner face à Barnes (66e), a été impérial face à Vardy (45e+4, 78e). Chelsea, en attendant Fofana, passe 6ème. Les Foxes, 19èmes avec un point au compteur, ont eux de quoi s'inquiéter.

Les résultats de 16 heures en Premier League

Manchester City 4-2 Crystal Palace : Silva (53e), Haaland (62e, 70e, 81e) / Stones (4e, csc), Andersen (21e)

Liverpool 9-0 Bournemouth : Diaz (3e), Elliott (6e), Alexander-Arnold (28e), Firmino (31e), Van Dijk (45e)

Chelsea 2-1 Leicester : Sterling (47e, 63e) / Barnes (66e)

Brentford 1-1 Everton : Janelt (85e) / Gordon (24e)

Brighton 1-0 Leeds : Gross (66e)