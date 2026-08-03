PSG : le Barça était aussi sur Mika Godts

Le Paris Saint-Germain pourrait prochainement réaliser un joli coup sur le marché des transferts avec Mika Godts. Le club parisien a entamé des discussions avec l’Ajax Amsterdam pour tenter de recruter l’ailier belge de 21 ans, un profil qui a également attiré l’attention de plusieurs cadors européens. Selon Fabrizio Romano, le joueur aurait été convaincu par le projet parisien, tandis que l’opération pourrait se conclure autour des 60 millions d’euros.

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Mais le PSG n’était pas seul sur ce dossier. Le FC Barcelone suivait aussi de près l’évolution de l’international belge ces derniers mois, séduit par son profil explosif et sa capacité à faire des différences sur les ailes, comme l’indique Sport. Les dirigeants catalans avaient identifié Godts comme un joueur à fort potentiel pour renforcer l’avenir offensif du club, mais c’est finalement Paris qui semble avoir pris une longueur d’avance dans les négociations. Auteur d’une saison remarquée avec l’Ajax (17 buts et 15 passes décisives en 44 rencontres), le jeune ailier est désormais l’un des talents les plus convoités du championnat néerlandais.