Real Madrid : la nouvelle polémique sur Kylian Mbappé met le feu

Demain soir, l’équipe de France va affronter l’Italie au stade de France en Ligue des Nations. Il s’agira du premier match de Zinedine Zidane sur le sol français en tant que sélectionneur national. Le technicien tricolore devra faire sans son capitaine Kylian Mbappé. Vendredi dernier, l’attaquant, aligné sur l’aile gauche, a marqué le but de la victoire face à la Turquie avant de quitter le terrain à la suite d’une blessure. Un peu plus tard, le Real Madrid a communiqué sur l’état de santé de son avant-centre numéro un.

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« À l’issue des examens effectués aujourd’hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Kylian Mbappé, une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche a été diagnostiquée. Son état sera suivi de près», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. La durée de son absence n’a pas été mentionnée, mais c’est toujours le cas lorsque les Merengues communiquent sur une blessure. La presse espagnole, elle, en a dit un peu plus. Certains ont parlé de deux semaines d’arrêt. D’autres, seulement d’une dizaine de jours.

Mbappé fait jaser

Si AS a précisé que KM10 a évité le pire et une blessure plus sérieuse ainsi qu’une opération, il semble que l’ancien joueur de Monaco et du PSG aille plutôt bien. Ce qui a surpris au sein de la Casa Blanca, où on s’attendait à le perdre plusieurs semaines. Mais le Real Madrid et José Mourinho, qui planchent tout de même sur d’autres options si le joueur n’est pas totalement apte, ne sont pas mécontents. Ce jeudi, El Chiringuito a donné des nouvelles de l’attaquant français. Encore une fois, le joueur de 27 ans fait parler.

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🚨 MBAPPÉ, LESIONADO Y EN PARÍS.



‼️ @marcosbenito9 adelantó que no ha ido a Valdebebas los últimos dos días. pic.twitter.com/uGNkIRr1xY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 1, 2026

En effet, le média espagnol révèle que KM10 «ne s’est pas rendu au centre de Valdebebas ces deux derniers jours», lui qui est blessé et doit se faire soigner. «C’est un mystère. Il arrive blessé de France mais ne se soigne pas dans la ville où il joue», a expliqué un journaliste en plateau. Ce dernier a ajouté, vidéo et photos à l’appui, que l’attaquant sur le flanc est à Paris. Il a été aperçu en compagnie de sa copine Ester Exposito. Un comportement qui fait jaser de l’autre côté des Pyrénées. Mais ce n’est pas la première fois puisque la saison dernière, sa virée en Sardaigne en pleine blessure avait fait parler. Il reste à savoir si l’attaquant a reçu le feu vert de son club et du staff médical, ce qui est sûrement le cas. En tout cas, cela donne du grain à moudre à ceux qui l’accusent d’avoir feint sa blessure.