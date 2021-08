Mercato, Ligue Europa : le discours offensif d'Oleg Petrov

La suite après cette publicité

Auteur d'un début de saison décevant avec une 19ème place inquiétante en Ligue 1 (un match nul et deux défaites), l'AS Monaco avait l'occasion de relever la tête face au Chakhtior Donetsk, ce mercredi, en barrages de Ligue des Champions. Pourtant, après la défaite logique du match aller à Louis II (0-1), les hommes de Niko Kovac ont subi un destin tragique sur la pelouse du Metalist Oblast Sports Complex. Affichant un visage séduisant dans le jeu, le club de la Principauté a longtemps espéré se qualifier et ainsi lancer définitivement sa saison mais le sort en a voulu autrement...

Alors que les coéquipiers de Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé, menaient 2-0 jusqu'à la 74ème minute de jeu, Marlos réduisait le score pour envoyer les siens en prolongation. Trente minutes où les occasions se faisaient inexistantes, jusqu'à l'inexplicable. Suite à un centre de Mudryk, Aguilar déviait le ballon dans ses propres filets (2-2, 114e) et envoyait l'ASM en Ligue Europa... Interrogé pour le quotidien L'Equipe, ce jeudi, Oleg Petrov n'a pas caché que ce scénario représentait une grande déception. Une déconvenue sportive qui ne remet cependant pas en cause la puissance du projet monégasque.

L'élimination de l'ASM ne change rien

Questionné sur les conséquences directes d'un tel échec sportif que ce soit en ce qui concerne les ressources financières du club ou plus spécifiquement la stratégie à adopter pour la fin de ce mercato estival, le vice-président du Rocher a tenu à préciser qu'une qualification en Ligue Europa restait un objectif alléchant : «je ne pense pas car dès le début de la saison dernière, nous avons dit que l'objectif était de se qualifier pour les compétitions européennes. La Ligue des champions était notre rêve mais nous sommes satisfaits avec la Ligue Europa, une compétition européenne. On a préparé notre mercato sur cette base, et on n'a pas prévu de changement majeur dans l'équipe. On est concentrés sur la réussite sportive, et la vente de joueurs en sera la conséquence, pas l'inverse. On a ouvert la saison dernière un nouveau chapitre, avec la construction d'un groupe jeune qui va encore progresser.»

D'ailleurs, au cœur de ce début de saison chaotique, un homme surnage. Son nom : Aurélien Tchouaméni (21 ans). Le milieu monégasque, tout juste appelé par Didier Deschamps pour fêter sa première sélection, attire ainsi logiquement l'œil de bon nombre d'écuries européennes. L'inquiétude de le voir partir dans un club pouvant disputer la prestigieuse Ligue des Champions se pose donc forcément. Mais là encore, le dirigeant asémiste a tenu à montrer sa fermeté et la confiance qu'il avait dans le projet de l'ASM, accordant la part belle aux jeunes talents : «Aurélien Tchouaméni ? On est capables de dire non (à d'éventuelles approches de grands clubs). Nous sommes en train de construire le club avec l'aide de l'actionnaire. Tout le monde est fort et stable pour avoir des résultats, et nous allons progresser. La stratégie reste la même, avec un cap très clair à maintenir. On est contents de la stratégie que nous avons choisie. Je considère que notre mercato est fini, même si des joueurs moins utilisés peuvent encore être prêtés. Mais l'élimination ne change rien et je suis content et fier de la manière dont Niko et le groupe ont rivalisé.» Sur le Rocher, si la stratégie semble certaine, les résultats se font quant à eux, pour l'heure, attendre...