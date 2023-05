Naples : Luciano Spaletti démonte sans détours les rumeurs d’un départ

La suite après cette publicité

Alors que les rumeurs d’un départ de Luciano Spaletti prennent de plus en plus d’ampleur ces dernières heures en Italie, l’entraîneur napolitain s’est voulu catégorique ce samedi. Présent en point presse, à la veille de la réception de l’Inter Milan (18h30) au stade Diego Armando Maradona, le technicien de 64 ans a fermement réfuté les rumeurs d’un prétendu désaccord financier avec son président Aurelio De Laurentiis, et celles de potentielles envies d’ailleurs.

«Non, il n’y a pas eu besoin d’une négociation, je n’ai pas refusé une augmentation de salaire, je n’ai pas à payer une quelconque clause (en cas de départ), a insisté le néo-champion d’Italie. Ce n’est pas vrai que j’ai reçu des offres pour entraîner ailleurs, c’est faux, ce n’est pas vrai que je suis en attente ou à la recherche d’une autre équipe, c’est faux aussi. Ma prolongation ? C’est quelque chose que doit dire le président, j’ai tout clarifié avec lui lors d’un dîner il y a une semaine.»

