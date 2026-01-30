Lens : Robin Risser savoure le succès face au Havre

Ce vendredi, le RC Lens recevait Le Havre à domicile en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Après une défaite cuisante au Vélodrome contre l’OM la semaine dernière (3-1), les Sang et Or voulaient se ressaisir. Et face à une équipe havraise toujours difficile à manœuvrer, les Artésiens se sont imposés sur la plus petite des marges. Une victoire que savoure, Robin Risser, auteur d’un nouveau clean-sheet cette saison :

«On avait à cœur d’enclencher une nouvelle dynamique face à nos supporters, on est très contents pour ça. On est très contents, c’est important pour nous. On est bien au chaud là-haut, c’était important pour nous. On est heureux d’avoir pris les trois points face au Havre. C’était pas facile, on a su faire preuve de courage. On a la chance d’avoir un public chaleureux. Garder cette cage inviolée, c’est important pour toute la confiance de l’équipe.»