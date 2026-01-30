Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Lens : Robin Risser savoure le succès face au Havre

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Robin Risser @Maxppp
Lens 1-0 Le Havre

Ce vendredi, le RC Lens recevait Le Havre à domicile en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Après une défaite cuisante au Vélodrome contre l’OM la semaine dernière (3-1), les Sang et Or voulaient se ressaisir. Et face à une équipe havraise toujours difficile à manœuvrer, les Artésiens se sont imposés sur la plus petite des marges. Une victoire que savoure, Robin Risser, auteur d’un nouveau clean-sheet cette saison :

La suite après cette publicité

«On avait à cœur d’enclencher une nouvelle dynamique face à nos supporters, on est très contents pour ça. On est très contents, c’est important pour nous. On est bien au chaud là-haut, c’était important pour nous. On est heureux d’avoir pris les trois points face au Havre. C’était pas facile, on a su faire preuve de courage. On a la chance d’avoir un public chaleureux. Garder cette cage inviolée, c’est important pour toute la confiance de l’équipe.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Robin Risser

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Robin Risser Robin Risser
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier