Manchester City, LdC : la sortie étonnante de Pep Guardiola sur le PSG

Dimanche, Manchester City a remporté la League Cup pour la neuvième fois de son histoire en s’imposant face à Arsenal (0-2) en finale. Le 40e titre de la carrière de Pep Guardiola, le 19e avec Manchester City où il officie depuis 2016. Après la rencontre, le technicien des Skyblues était logiquement comblé, qui plus est après avoir terrassé des Gunners annoncés comme l’un des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Face aux journalistes, Guardiola a d’ailleurs avoué que le club londonien avait de bonnes chances de remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. « Nous célébrons avec joie et satisfaction car, hormis le Bayern Munich et peut-être aussi Barcelone, Arsenal est la meilleure équipe d’Europe », a ainsi indiqué le tactien ibérique, qui n’a donc pas cité le PSG parmi les trois meilleures équipes actuelles d’Europe…