Affaire Pogba, Raphaël Varane : «on se sent concernés d’une certaine façon»

À la veille de clôturer la campagne de Ligue des Nations face au Danemark (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 20h45), Raphaël Varane s'est présenté en conférence de presse. L'occasion pour le capitaine de l'équipe de France d'être questionné sur l'extra-sportif, qui domine l'actualité des Bleus ces dernières semaines. Avec en tête, l'affaire Paul Pogba, accusé par son frère, Mathias - lui-même accusé d'extorsion en bande organisée -, d'avoir eu recours aux services d'un marabout. L'Affaire Pogba touche-t-elle le groupe France ? La réponse est oui.

«Malheureusement, il y a beaucoup d’actualité extra-sportive en ce moment. On essaie d’être concentrés sur le terrain, le plus important en tant que joueur, c’est ce qui doit primer. Mais on n’est pas insensibles à ce qui se passe autour, encore plus quand on connait les personnes, on est humain, on se sent concernés d’une certaine façon. Le groupe vit très bien, il y a un peu de bruit autour de l’équipe de France, du foot français en général mais on est concentré sur notre objectif, on essaie d’être le plus pro possible,» a lâché Raphaël Varane.