Tiémoué Bakayoko justifie son arrivée à Lorient

Ce dimanche, Lorient, 16e et à la recherche d’une victoire depuis le 27 août, accueille le Stade Rennais, 8e et aux portes des places qualificatives pour une Coupe d’Europe, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. L’occasion pour Tiémoué Bakayoko de vivre le deuxième derby breton de sa carrière. À la surprise générale, le milieu de terrain de 29 ans est arrivé libre cet été en provenance de Chelsea après avoir été prêté par deux fois du côté du Milan AC. Deux mois plus tard, l’international français (1 sélection) estime avoir fait le bon choix en retrouvant Régis Le Bris, un coach qu’il connaît bien pour avoir collaboré avec lui au cours de son passage au centre de formation de Rennes, afin de relancer une carrière à l’arrêt.

«Je pense que l’appel avec Regis Le Bris a fait pencher la balance. C’est un coach que je connais et avec lequel je garde énormément de bons souvenirs. C’était le projet qui me correspondait le mieux, dans un club familial, loin des clubs à pression que j’ai connus. J’ai suivi le club l’année dernière et je me retrouvais dedans», a justifié l’ancien monégasque, des propos rapportés par Le Télégramme.