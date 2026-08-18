Le Real Madrid a présenté José Mourinho sans prévenir, à huis clos et sans aucun média !

Florentino Pérez n’a pas hésité à rappeler son vieil ami José Mourinho, treize ans plus tard, pour sauver le Real Madrid de la crise. « Le conseil d’administration du Real Madrid CF, réuni ce jeudi 11 juin et présidé par Florentino Pérez, a décidé de nommer José Mourinho entraîneur de l’équipe première pour les trois prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2029. Il rejoindra le Real Madrid le 13 juillet, jour du début de la présaison », pouvait-on lire dans le communiqué publié par les Madrilènes le 11 juin dernier.

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Personne n’a été prévenu

Privé de trophée majeur depuis deux saisons, le club de la capitale espagnole souhaitait procéder à un électrochoc pour mettre un terme à cette période compliquée. Depuis, le Special One s’est mis au travail et vient de boucler toute la présaison du Real Madrid. Une présaison qui s’est conclue de manière plutôt étrange. Forcément très attendu après ce come-back surprise chez les Merengues, Mourinho était censé être présenté comme tous ses prédécesseurs.

Mais cette fois, Madrid a pris tout le monde de court. Ces dernières minutes, l’un des journalistes suiveurs de la Casa Blanca pour le journal El Mundo, Abraham Romero, postait sur son compte X que Mourinho pourrait être présenté ce mardi à 13h. Une information qui suscitait pas mal de réactions incrédules et surtout amusées. Mais Romero avait finalement vu juste. Problème : aucun média n’a été prévenu. Ni le grand public. Et pour cause. Alors que l’on pouvait s’attendre à un événement médiatique de taille, Mourinho a bien été présenté comme nouveau coach du Real Madrid… à huis clos, sans aucun média.

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Une présentation en tout petit comité

« La salle de réunion du Real Madrid a accueilli la cérémonie de présentation de José Mourinho en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Le président Florentino Pérez lui a souhaité la bienvenue et l’entraîneur a signé le contrat qui le liera à notre club pour les trois prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2029. Après la signature, Mourinho a reçu une maquette du stade, une montre et un maillot à son nom. Notre président d’honneur, José Martínez Pirri, était également présent à la cérémonie », s’est contenté d’annoncer le club merengue. De son côté, Mourinho a lâché un bref commentaire au micro de la chaîne officielle du club. « La première fois que je suis arrivé à Madrid, c’était le summum sur le plan professionnel, mais aujourd’hui, en plus de cela, il y a à nouveau la dimension émotionnelle et affective, c’est pourquoi je pense que cette période est plus spéciale que la première. L’important, c’est de travailler pour le Real Madrid, et je veux qu’il en soit ainsi pour tout le monde à Valdebebas. Ce que je peux dire aux supporters, c’est que je suis l’un des vôtres, je l’ai toujours été depuis mon départ. »

Une façon de faire qui a logiquement étonné la presse espagnole. « Mourinho inaugure les présentations à huis clos au Real Madrid. José Mourinho a été chargé d’inaugurer les présentations quasi clandestines des nouvelles recrues du Real Madrid cet été. L’entraîneur était seul, accompagné de Florentino Pérez lors de cette présentation. Ni famille, ni médias. La seule chaîne à avoir diffusé des images de l’événement était Real Madrid TV, qui n’a toutefois pas retransmis en direct cette première apparition de Mourinho », a écrit Mundo Deportivo. Un constat partagé par l’ensemble de la presse catalane et madrilène. Drôle de manière de présenter son nouvel homme fort.