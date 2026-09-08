Joey Barton sera en prison pendant Noël

Joey Barton va devoir passer les fêtes de fin d’année derrière les barreaux. Selon le Telegraph, l’ancien joueur de Manchester City et de l’OM, actuellement en détention provisoire, s’est vu refuser ce lundi une nouvelle demande de remise en liberté sous caution. L’Anglais est poursuivi pour des faits présumés de violences graves sur Kevin Lynch, 51 ans, après une soirée organisée dans un club de golf en mars dernier. Barton, qui plaide non coupable, devait initialement être jugé plus tôt, mais son procès a finalement été repoussé à mars 2027.

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Cette nouvelle décision signifie que Joey Barton restera en détention au moins jusqu’à Noël, dans l’attente de son procès. S’il est maintenu derrière les barreaux jusqu’à cette échéance, l’ancien milieu de terrain pourrait avoir passé près d’un an en détention provisoire au moment de comparaître devant la justice. Une situation particulièrement lourde pour Barton, qui continue de contester les accusations portées à son encontre.