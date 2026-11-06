Espagne : plusieurs surprises attendues dans la prochaine liste de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente pourrait réserver quelques surprises dans sa prochaine liste avec l’Espagne. Le sélectionneur espagnol dévoilera ce vendredi à 11h30 les joueurs retenus pour affronter la République tchèque et l’Angleterre lors des deux dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des nations. Déjà qualifiée pour la suite de la compétition, la Roja devra néanmoins composer avec plusieurs absences importantes, notamment celles de Rodri et Dani Olmo, tandis qu’Eric Garcia reste très incertain. Des forfaits qui pourraient permettre à plusieurs jeunes talents de découvrir la sélection espagnole pour la première fois. Selon AS et Mundo Deportivo, Marc Bernal et Chema Andrés figurent parmi les candidats sérieux pour renforcer le milieu de terrain, ainsi qu’un certain Luis Milla (32 ans). Le premier poursuit sa progression au FC Barcelone, tandis que Chema Andrés réalise des performances remarquées à Brighton. Luis Milla, de son côté, pourrait être récompensé pour ses prestations avec Côme. Pablo Barrios, qui a retrouvé son meilleur niveau à l’Atlético de Madrid, apparaît également comme une option crédible pour effectuer son retour, tout comme Gavi.

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Les nouveautés pourraient aussi concerner la défense et l’attaque. Jacobo Ramón, ancien joueur du Real Madrid, fait notamment partie des prétendants à une première convocation, profitant de l’incertitude autour d’Eric Garcia. Jon Martín, Javi Rodríguez et Robin Le Normand restent également dans la course, tandis que le retour de Pedro Porro semble se préciser. Au milieu, Alberto Moleiro pourrait lui aussi connaître sa première sélection, alors que Javi Guerra, Isco et Pablo Fornals figurent parmi les autres possibilités étudiées. En attaque, Samu Aghehowa espère retrouver la Roja après sa longue blessure, mais devra faire face à la concurrence de Roberto Fernández, Gonzalo García ou encore Sergio Camello. Joan Garcia devrait également réintégrer le groupe après avoir manqué le précédent rassemblement sur blessure. Les Espagnols se déplaceront jeudi prochain à Prague avant de recevoir l’Angleterre dimanche au Metropolitano, avec l’objectif de conserver la première place de leur groupe.