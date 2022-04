Angers : Sofiane Boufal opéré cette semaine

Mauvaise nouvelle pour Angers et Sofiane Boufal. Sévèrement touché lors de la réception du PSG mercredi dernier, le milieu offensif avait dû quitter la pelouse dès la 12e minute du jeu. Et selon nos informations, son absence pourrait être plus longue que prévu.

En effet, Sofiane Boufal va passer par la case chirurgie, probablement cette semaine. La fin de saison est donc compromise pour l'international marocain, auteur de 8 buts et 5 passes décisives en Ligue 1.