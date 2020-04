Droits TV : la LFP et beIN Sports tombent aussi d'accord pour le paiement des matches déjà diffusés

Il y a quelques minutes, on a appris Canal+ et la Ligue de Football Professionnel ont annoncé avoir trouvé un accord pour le paiement des droits tv des rencontres de Ligue 1 Conforama et Domino's Ligue 2 déjà diffusés. «La Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL+ se réjouissent d’avoir trouvé un accord portant sur le montant du règlement relatif aux matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 déjà diffusés cette saison conformément à l’Appel à candidatures pour l’acquisition des droits de diffusion 2016-2020. Le Groupe CANAL+ et la Ligue de Football Professionnel tiennent à remercier les 4 présidents de clubs de Ligue 1, Messieurs Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jacques-Henri Eyraud (OM), Jean-Pierre Rivère (Nice) et Olivier Sadran (Toulouse), qui ont noué un dialogue constructif et ainsi pu aboutir à une issue favorable. Les discussions se poursuivent en ce qui concerne la reprise potentielle des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 avec pour ambition de retrouver un spectacle à la hauteur des attentes, tout en préservant la santé de tous.»

Puis, la LFP a enchaîné avec un deuxième communiqué publié sur son site officiel et concernant cette fois un accord avec beIN Sports, l'autre diffuseur de la L1 et de la L2. «Avec la volonté de soutenir les clubs français en cette période d'incertitude, et à la suite de discussions constructives menées avec le comité de Présidents de Clubs représentant la Ligue de Football Professionnel (LFP), beIN SPORTS et la LFP sont parvenus à un accord portant sur le paiement des droits de diffusion des matchs. Cet accord prend en considération la situation sans précédent à laquelle sont confrontés les clubs, la LFP et le football français en ce moment, alors que beIN doit également faire face à des circonstances extrêmement difficiles. La Ligue de Football Professionnel et beIN SPORTS tiennent à remercier le comité pour leur intervention positive, et continueront à travailler en étroite collaboration avec ce groupe de représentants autour de l’organisation de la reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, avec pour ambition de retrouver un spectacle à la hauteur des attentes, tout en préservant la santé de tous».

Le CEO du groupe Canal+, Maxime Saada, vient d’annoncer sur Twitter qu’un accord avait été trouvé entre la chaîne cryptée et la Ligue de football professionnel pour le paiement des droits TV des matches de Ligue 1 et de Ligue 2 déjà diffusés. « Nous venons de trouver un accord avec la LFP sur les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 diffusés. Merci aux quatre Présidents de Ligue 1 (Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jean-Michel Aulas (OL), Olivier Sadran (Toulouse) et Jean-Pierre Rivère, ndlr) pour la qualité du dialogue. Nos discussions se poursuivent sur la reprise, avec pour ambition de préserver le spectacle et la santé de tous », peut-on lire.