Derby County : les débuts compliqués du coach Wayne Rooney

Wayne Rooney rêve d'un incroyable retour à Manchester United. Bien évidemment, l'ancien international anglais de 36 ans ne pense pas à rechausser les crampons. Il ambitionne plutôt d'entraîner un jour le club qui lui a tant donné. « Je vais être honnête, la seule raison pour laquelle je suis devenu entraîneur est Manchester United. Je ne suis pas prêt pour l'instant. Mais je dois planifier tout ce que je fais pour m'assurer que cela arrivera un jour », a-t-il récemment avoué. Avant d'en arriver là, l'ex-attaquant a encore beaucoup de chemin à parcourir. Car on imagine mal les Mancuniens lui confier les clés du camion aujourd'hui.

Rooney enchaîne les galères

Plus à l'aise sur un plateau télé pour flinguer ses anciens coéquipiers Cristiano Ronaldo et Paul Pogba que pour coacher, Rooney connaît des débuts particulièrement difficiles. Pourtant, tout était réuni pour qu'il démarre sa nouvelle carrière du bon pied. En effet, c'est à Derby County, club où Frank Lampard a connu ses premiers succès, qu'il a débuté sur un banc. Tout d'abord en tant qu'entraîneur-joueur après le limogeage de Philippe Cocu en novembre 2020. Puis en tant que coach principal le 15 janvier 2021.

Malgré une année difficile avec 10 victoires, 8 nuls et 18 défaites en 36 rencontres, son équipe s'était maintenue lors de l'ultime journée de Championship (21e position au classement). Un soulagement pour le technicien né en 86. Mais il n'était pas au bout de ses peines. En effet, son club a été interdit de recrutement par la FA suite à une mauvaise gestion financière et un placement en redressement judiciaire. Et si une partie de l'embargo avait été levée, la saison des Rams a été plombée puisqu'ils accusaient 21 points de retard au départ. Une mission impossible à réussir pour Rooney.

Mission impossible

Avec 31 points au compteur (13 victoires, 13 nuls, 17 défaites), Derby County a été relégué en troisième division anglaise lundi soir après avoir perdu face à QPR. Une sacrée désillusion pour l'ancien de MU qui a préféré resté positif en s'adressant aux supporters. «Je suis déçu, triste, en colère, contrarié, mais finalement fier des joueurs, du staff et des fans, qui ont été excellents. J'ai dit aux joueurs après le match : "Quand vous sortirez de ce vestiaire, sortez la tête haute. Ne baissez pas la tête"». D'autant que les Rams auraient certainement dû se maintenir.

Sans les 21 points de pénalité, Derby County aurait actuellement 52 points et serait en dix-septième position avec 8 points de plus que le premier relégable. Rageant pour Rooney. «J'espère qu'il (l'ancien propriétaire du club) ne passera pas une bonne nuit ce soir et que cela joue dans son esprit. Je pense qu'il doit y réfléchir. C'est un gâchis complet d'avoir laissé le club comme ça. Je sais que Mel Morris est un grand fan de Derby, donc je suis sûr qu'il est assis à la maison ce soir et qu'il est déçu. Nous sommes déçus car nous avons fait tout ce que nous avons pu pour que cela ne se produise pas. Nous avons travaillé très dur».

L'Anglais veut reconstruire

Il a ajouté : « nous savions que nous ne serions pas en danger sans la sanction qu’on nous a infligée. C’est comme ça que le précédent propriétaire nous a laissés, on a essayé de ramasser les morceaux et d’en faire quelque chose d’incroyable. Nous y étions presque, mais nous n’y sommes pas parvenus ». Malgré ses échecs répétés avec le club anglais, Wayne Rooney ne veut pas lâcher l'affaire, lui dont le contrat court jusqu'en 2023. Son avenir sera lié toutefois au projet de reprise du club. Une écurie qui devrait être la propriété de l'homme d'affaires américain Chris Kirchner selon la presse anglaise.

«Je veux reconstruire le club. C’est un club spécial, un grand club, et nous sommes tous fiers d’être ici. Je veux être celui qui ramène les jours heureux. Mais la reprise doit s’effectuer rapidement. Si ce n’est pas le cas, je n’ai aucune idée de mon futur, ni de celui du club». Un club où il a amené des choses positives. «Nous avons gagné suffisamment de points pour rester dans cette division la saison prochaine et avons développé de très bons jeunes joueurs locaux. En ce sens, l'avenir du club semble prometteur. Mais nous devons surmonter ce qui s'est passé», a conclu l'Anglais, qui avait refusé un poste en Premier League à Everton en janvier dernier. Il faudra donc encore patienter avant de voir un jour peut-être l'infernal Wayne Rooney investir le Théâtre des Rêves et y réussir cette fois-ci en tant que coach.