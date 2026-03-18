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UEFA Europa League

L’OL annonce les retours de Fofana, Sulc et Moreira

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Malick Fofana avec l'OL @Maxppp
Lyon 0-2 Celta Vigo

Ce mercredi, Paulo Fonseca (53 ans) était de passage face à la presse à la veille du match retour face au Celta Vigo en Ligue Europa. Comme à l’accoutumée, le technicien portugais a fait un point sur l’état des troupes, lui qui a dû pas mal bricoler ces dernières semaines. Et il a annoncé de bonnes nouvelles.

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«On a récupéré Malick Fofana, Afonso Moreira et Pavel Sulc. Ils seront dans le groupe demain. Nous savons que physiquement ils ne sont pas prêts pour jouer 90 minutes. Mais ils peuvent aider l’équipe. Nous avons aussi Ernest Nuamah qui a commencé avec nous mais qui n’est pas prêt pour le match. Tous les autres continuent la récupération normalement. C’est bien d’avoir plusieurs options pour débuter le match.»

Pub. le - MAJ le
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