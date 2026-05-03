Troyes annonce le départ d’Antoine Sibierski

Ce vendredi, nous vous révélions que Troyes s’était en séparé cette semaine de son directeur sportif, Antoine Sibierski. Ce dernier n’était pas présent aux festivités du club, champion de Ligue 2. Le club aubois a confirmé cette annonce ce dimanche dans un communiqué.

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«L’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne et Antoine Sibierski, directeur sportif, annoncent la fin de leur collaboration d’un commun accord. L’ESTAC remercie Antoine Sibierski pour son engagement et sa contribution à la réussite sportive du club et lui souhaite une pleine réussite pour la suite de sa carrière professionnelle.»