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Officiel Ligue 2

Troyes annonce le départ d’Antoine Sibierski

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Antoine Sibierski @Maxppp

Ce vendredi, nous vous révélions que Troyes s’était en séparé cette semaine de son directeur sportif, Antoine Sibierski. Ce dernier n’était pas présent aux festivités du club, champion de Ligue 2. Le club aubois a confirmé cette annonce ce dimanche dans un communiqué.

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ESTAC Troyes
𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐝𝐮 𝐂𝐥𝐮𝐛

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«L’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne et Antoine Sibierski, directeur sportif, annoncent la fin de leur collaboration d’un commun accord. L’ESTAC remercie Antoine Sibierski pour son engagement et sa contribution à la réussite sportive du club et lui souhaite une pleine réussite pour la suite de sa carrière professionnelle.»

Pub. le - MAJ le
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