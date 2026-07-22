Coupe du Monde 2026 : Cristiano Ronaldo like une publication polémique sur Lionel Messi

Cristiano Ronaldo a de nouveau fait parler de lui sur les réseaux sociaux. La star portugaise a liké une publication Instagram relayant les propos de journalistes espagnols qui accusent la FIFA d’avoir favorisé Lionel Messi et l’Argentine durant la Coupe du Monde 2026. La publication qualifie notamment l’instance mondiale d’« organisation mafieuse et honteuse » et affirme que Gianni Infantino souhaiterait offrir un nouveau sacre mondial à Messi. Si un « j’aime » ne constitue pas une prise de position officielle, ce geste a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

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Depuis le début du tournoi, plusieurs décisions arbitrales en faveur de l’Argentine ont alimenté les débats, notamment lors des rencontres face à l’Algérie, l’Égypte ou encore la Suisse. Malgré ces nombreuses polémiques, l’Albiceleste a atteint la finale avant de s’incliner face à l’Espagne (1-0 après prolongation). Le « like » de Cristiano Ronaldo relance désormais les accusations de favoritisme visant la FIFA, dans un contexte déjà particulièrement tendu autour de l’organisation du Mondial.