League Cup : un alléchant Arsenal - Leicester au 3e tour

Aujourd’hui se tenait en Angleterre, le tirage au sort du 3e tour de la League Cup qui aura lieu au cours de la semaine du 21 septembre. Les cadors de Premier League étaient concernés par celui-ci. Si Manchester United, Tottenham, et Liverpool ont hérité d’un tirage pour le moins clément avec comme adversaires respectifs Reading (D2) ou Luton (D2), Leyton Orient (D4) ou Plymouth (D4), et Bradford (D4) ou Lincoln (D3), ce n’est pas le cas d’Arsenal et Leicester, qui seront opposés l’un à l’autre.

Quant au triple tenant du titre Manchester City, il affrontera le vainqueur de la rencontre opposant Bournemouth (D2) à Crystal Palace pour ainsi tenter de remporter cette coupe pour la quatrième saison consécutive.